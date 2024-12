Hammer-Gerücht! Lewis Hamilton soll KTM retten

Was noch dafür spricht? Der Brite ist ein Motorrad-Fan. „Ich habe die MotoGP immer geliebt, und interessiere mich auch für das potenzielle Wachstum des Sports“, sagte Hamilton erst nach seinem letzten Rennen für Mercedes in Abu Dhabi. Dazu kommt: Der F1-Star wollte bereits in der Vergangenheit in das Ducati-Team investieren. Dieser Deal kam aber nicht zustande – vielleicht aber nun jener mit KTM ...