Dreier beendete Jahr mit fünftem Vertical-Titel

Gold und Bronze für Salzburger Damen

Bei den ÖSV-Damen lieferten sich Vertical-Europameisterin Sarah Dreier vom LC Oberpinzgau und Johanna Hiemer (ST) bis zur Halbzeit ein enges Rennen. Im letzten Abschnitt konnte die Salzburgerin jedoch erneut zulegen und sich mit einer Laufzeit von 36:15 Minuten den Sieg sichern. Damit kürte sich die 29-Jährige bereits zum fünften Mal in Folge zur österreichischen Vertical-Staatsmeisterin. Hiemer, die in dieser Saison vor allem die Mixed-Staffel in den Fokus rücken möchte, belegte Rang zwei. Der dritte Platz ging an die Salzburgerin Linda Wilhelmstätter (SC Salzburg/La Sportiva Mountain Attack Team).