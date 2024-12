Lenker schreckte sich und krachte in geparkten Pkw

Beifahrerin am Weg ins Spital verletzt

Diese dürfte – ob aus Schmerz, oder weil auch sie sich über etwas erschrocken hatte – am Beifahrersitz kurz laut aufgeschrien haben. Der Schrei erschrak den Ehegatten offenbar derart, dass er die Kontrolle über sein Lenkrad verlor und in ein geparktes Auto krachte. Daniel Melcher von der Berufsrettung bestätigte den Einsatz. Die 38-Jährige erlitt Prellungen an den Beinen und wurde in ein Spital gebracht.