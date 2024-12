Altvatrisches, mehr Miteinander und Frieden

Oft ist es das Naheliegende, das uns bewegt. Und so wundert es nicht, dass ausnahmslos alle von uns zum neuen Jahr befragten Prominenten 2025 „Gesundheit“ wünschen. Alle, bis auf Erwin Schrott. Der beliebte Bassbariton hofft auf „mehr Wertschätzung für unser Gegenüber. Die Menschen sollen die Augen öffnen und realisieren, in welch dramatischer Situation sich unsere Spezies befindet.“ Weniger Dramatik, aber dennoch negative Schwingungen ortet Austro-Pop-Legende Boris Bukowski: „Ich werde 2025 weniger in die Nachrichten, aber dafür mehr in den Kultur-Teil schauen, weil das hält man schön langsam alles nicht mehr aus.“