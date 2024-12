Lenker (62) lag stockbetrunken neben seinem Auto

Am Montag gegen 22.45 Uhr konnte eine Polizeistreife an der Kreuzung B3 mit der L573 in Grein eine beschädigte Straßenlaterne wahrnehmen. Vor der Laterne lag noch das Kennzeichen des vermeintlichen Fahrerflüchtigen. An der Zulassungsadresse konnte das Fahrzeug abgestellt vorgefunden werden.