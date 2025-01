Im ORF: Die verschiedenen Farben des Kabaretts

Natürliches Recht auf Dummheit

In die durchaus reale Welt der künstlichen Intelligenz rückt der mitunter brachial-humorige Klaus Eckel, der sich eine (nicht mehr so unrealistische) Welt vorstellt, in der Autos nur noch nüchtern gestartet werden können und Kinderwägen eine eingebaute Rollator-Funktion aufweisen. Die „Krone“ fragte bei ihm nach, was denn wäre, wenn die KI die Menschheit komplett übernehmen würde. „Das wäre gar nicht so schlecht für den Planeten, ich glaube aber, dass sich die natürliche Dummheit immer durchsetzen wird. Ich habe in einer Zeitungskolumne geschrieben, dass es ein Recht auf Dummheit gibt. Dumme Menschen schaffen Arbeitsplätze, sie bringen uns neue Fernsehformate und kaufen Hautcremes, die 30 Jahre jünger machen. Der gesamte Kapitalismus hängt sehr stark an Dummheit und wären alle gescheit, würde das System erodieren. Dummheit gehört eigentlich unter Artenschutz gestellt.“