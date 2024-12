Jetzt will Justin Baldoni Blake Lively verklagen!

Erst in der vergangenen Woche hatte Blake Lively eine Klage wegen sexueller Belästigung durch Baldoni am Set des Hollywood-Streifens, der in Österreich unter dem Titel „Nur noch ein einziges Mal“ im Kino gelaufen war, eingereicht. Doch wie es scheint, will dieser die Vorwürfe nicht einfach auf sich sitzen lassen.