Abfahrt der Herren in Bormio – ab 11.30 Uhr LIVE

Sarrazin war als Mitfavorit auf der Startliste gestanden. Er hatte das Donnerstag-Training für sich entschieden und die Abfahrt im Vorjahr gewonnen. Im Saisonverlauf ließ er u.a. Triumphe in beiden Kitzbühel-Abfahrten folgen. Den Sieg in der Disziplinwertung verfehlte er nur um 42 Punkte. Der 30-Jährige hob bei der Einfahrt in den Schlussteil ab und schlug aus großer Höhe heftig mit dem Rücken und dem Kopf auf die harte Piste auf. Sarrazin schlitterte regungslos den Steilhang hinab, durchschnitt mit seinen Skis das Sicherheitsnetz, wurde per Hubschrauber ins Spital gebracht.