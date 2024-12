Sternsinger ziehen mit ihrer Mission durchs Land

Seit Beginn der Aktion im Jahr 1954 gelang es, 540 Millionen Euro für rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen zu sammeln und umrundeten mit 420.000 zurückgelegten Kilometern damit zehnmal die Erde. Im Durchschnitt ersingt jeder einzelne Sternsinger 230 Euro. In St. Pölten schafften es die „Weisen aus dem Morgenland“ im Vorjahr mit rund 1,77 Millionen Euro um drei Prozent (rund 52.000 Euro) mehr an Spendengeldern zusammenzutragen, als noch 2023.