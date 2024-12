Klingende Weihnachtsgrüße von den ÖSV-Damen!

Musikalische Weihnachtsgrüße gab es in diesem Jahr von ÖSV-Dame Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin postete auf Instagram ein Video, auf der sie zeigt, was sie abseits der Skipisten draufhat. Festlich gekleidet wagt sich die 27-Jährige an die Harfe und stimmt dort besinnliche Töne an.