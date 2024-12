James Sieger im NBA-Weihnachtsduell mit Curry

LeBron James hat sich in seinem 19. Weihnachtsspiel mit einem Sieg in der Heimat eines seiner größten Rivalen, Stephen Curry, selbst ein schönes Geschenk gemacht. Die Los Angeles Lakers gewannen in San Francisco gegen die Golden State Warriors dank eines Korblegers von Austin Reaves eine Sekunde vor der Schlusssirene 115:113. Curry war mit 38 Punkten der beste Werfer des Abends. James kam auf 31 Punkte.