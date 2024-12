Harry Potter feiert sein Debüt fürs Nationalteam

Geboren wurde der talentierte Sportler im Dezember 1997 in Wimbledon, sechs Monate vor der Veröffentlichung des ersten Buches von J.K. Rowling über den nun weltbekannten Magier. In seiner Jugend wuchs Potter in Bristol auf, genauso wie Rowling. Vor einem Monat spielte er erstmals für die „Wallabies“ und erzielte bei der 13:27-Niederlage einen Versuch. Das Testspiel fand passenderweise in der schottischen Hauptstadt Edinburgh statt, dort, wo Rowling die meisten Bücher ihrer siebenteiligen Romanserie verfasste.