Gibt es ein Recht auf Umtausch?

Die Rücktrittserklärung muss innerhalb der Frist an das Unternehmen gesendet werden. Die Absendung am letzten Tag der Frist gilt als rechtzeitig. Danach muss die Ware an das Unternehmen zurückgeschickt werden. Den Erhalt der Rücktrittserklärung und der Ware durch das Unternehmen haben Konsumentinnen bzw. Konsumenten zu beweisen, daher sind Nachweise aufzuheben.