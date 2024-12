Unterm Christbaum wartet die Ruhe für die Heim-WM

Das Christkind muss am Dienstag ganze Arbeit leisten! Denn nach den bitteren Erfahrungen bei der „Mini-WM“ in Dolomiten haben Österreichs Ski-Herren einen Stimmungsaufheller bitter nötig. Marco Schwarz verließ Alta Badia mit dem deutlichen Wunsch nach weihnachtlicher Harmonie: „Jetzt freu’ ich mich auf Weihnachten, einmal gut essen – und dann starten wir neu durch“, meinte er nach dem enttäuschenden 44. Platz im Slalom, nach dem der Kärntner seine Skistöcke wütend ins Eck feuerte und seine Startnummer an Kinder im Publikum verschenkte.