Weihnachten: Wo Sie Last-Minute-Geschenke bekommen

Press&Books hält an vielen Bahnhöfen bis 18 Uhr offen

Noch längere Öffnungszeiten bieten die Shops von Press&Books, die Buch-Bestseller, Stofftiere und etwa Weihnachtssocken verkaufen: Am Wiener Hauptbahnhof und Westbahnhof sowie an den Bahnhöfen Linz, Graz, Salzburg und Linz ist bis 18 Uhr geöffnet, an den Bahnhöfen St. Pölten, Wels und Klagenfurt bis 16 Uhr. Blumen und Schokolade kann man auch an Tankstellen kaufen, die teilweise rund um die Uhr offen haben.