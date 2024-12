Strache wurde Opfer von falschem Finanzinvestor

Vorabzahlungen gefordert

Einer aus diesem Netzwerk ist eben auch Kahlbacher. Ihm habe Kapital für ein Sieben-Sterne-Luxus-Hotel in Baden gefehlt – für das Projekt seien laufend Kosten entstanden, weshalb er auf die rasche Finanzierung durch K. gehofft hatte. In einem ersten Termin wollte dieser jedoch angeblich eine Vorabzahlung von 550.000 Euro von ihm – etwa für Versicherungen oder auch eine Due-Diligence-Prüfung – das Geld sollte dann in weiterer Folge wieder zurückfließen.