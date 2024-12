Polizeieinsatz: Steirerin und Sohn horteten Waffen

Über 5000 Schuss Munition, 70 Langwaffen, Pyrotechnik und NS-Devotionalien – was die Polizei auf dem Bauernhof einer Familie im Bezirk Liezen in der Steiermark fand, schockiert. Die Besitzerin (50) verweigert die Aussage. Ihr 17-jähriger Sohn gab an, die Gegenstände vom Vater geerbt zu haben.