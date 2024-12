Dichter Rauch in Wohnung: Nachbarn schlugen Alarm

Feueralarm am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: In einem Mehrparteienhaus in Langkampfen (Bezirk Kufstein) brach in der Küche ein Brand aus. Aufmerksame Nachbarn bemerkten dichten Rauch und alarmierten sofort die Einsatzkräfte – die konnten Schlimmeres verhindern.