Black Wings Linz bleibt Bozen dicht auf den Fersen

Die Black Wings Linz, der KAC, der VSV und die Vienna Capitals haben sich am Sonntag in der ICE Eishockeyliga Siege unter den Weihnachtsbaum gelegt. Die Oberösterreicher verkürzten dabei den Rückstand auf Tabellenführer Bozen dank eines 4:2-Heimerfolgs über Innsbruck auf nur einen Punkt. In der nächsten Runde am Donnerstag kommt es in Linz zum Spitzenduell mit dem punktegleichen Zweiten Fehervar.