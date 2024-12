Nur bei Rekord-Angebot wird Rapid schwach

Nach 31 Saison-Partien ist man für die Auszeit dankbar, Hauptsache die Akkus werden wieder voll – so grinst Mittelfeldmotor Lukas Grgic: „Vom Fußball will ich einige Tage nichts wissen. Ich konzentriere mich auf Dart.“ Da steigt gerade die WM in London. Bis zum Vorbereitungsstart am 11. Jänner, den sportmedizinischen Tests, gab Klauß frei, das erste Training steigt zwei Tage später. Erst dann werden auch die Transfer-Gespräche voll anlaufen.