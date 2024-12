Trainerin Liese Brancao verlässt SKN St. Pölten

Keine leichte Entscheidung

Beide Seiten seien der Meinung, dass der Zeitpunkt für Veränderungen gekommen sei, sagte Schulte. „Natürlich war die Entscheidung keine leichte.“ Brancao saß seit 2016 bei 229 Spielen auf der SKN-Betreuerbank. Sieben Meister- und sechs Cup-Titel waren die Ausbeute. Zuletzt kamen drei Champions-League-Teilnahmen in Serie hinzu, wobei heuer in der Königsklasse in sechs Gruppenspielen kein Punktgewinn gelang.