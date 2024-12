Muskelverletzung bei Bilyk! Verpasst er die WM?

In der Vorbereitung bestreitet das ÖHB-Team vom 8. bis 10. Jänner ein Vier-Nationen-Turnier im polnischen Plock, bevor am 14. Jänner der WM-Auftakt in Porec gegen Kuwait ansteht. Die weiteren Gegner Österreichs sind Katar und Frankreich. Das erklärte Ziel ist der Einzug in die Hauptrunde, die man in Varazdin bestreiten würde. Dafür ist in der Vierergruppe ein Top-3-Platz notwendig. Die WM findet von 14. Jänner bis 2. Februar in Dänemark, Norwegen und Kroatien statt.