Reisedokumente manipuliert: Sperre für Topläufer

Vorwürfe zunächst bestritten

Katir hatte die Vorwürfe der dreifach verpassten Aufenthaltsmeldepflicht zunächst bestritten, diese dann aber eingestanden. Zum zweiten Urteil meinte die AIU in einem Statement am Freitag: „Katir wurde dabei erwischt, Reisedokumente (nämlich einen Reiseplan, eine Bordkarte und eine Buchungsbestätigung) gefälscht zu haben, um die Ermittler in die Irre zu führen.“