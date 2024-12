Pkw-Lenkerin (30) von Spiegel am Kopf getroffen

Zwei folgenschwere Unfälle ereigneten sich am Donnerstag in Ried im Tiroler Oberinntal und in Kössen im Bezirk Kitzbühel. In Ried kam es nach einem Überholmanöver zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Indes wurde in Kössen eine Autolenkerin von ihrem Seitenspiegel getroffen.