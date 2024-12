Kriechmayr über FIS-Streit: „Kenn mich nicht aus“

Im Streit um die künftige Vermarktung der FIS-Disziplinen hält sich Ski-Ass Vincent Kriechmayr bewusst raus. „Mir ist sehr wichtig, dass ich mich zuerst informiere, bevor ich meine Meinung abgebe – und da kenn ich mich nicht aus“, sagte der Speed-Spezialist in Gröden. In der Vorwoche hatten etliche seiner Kolleginnen und Kollegen heftige Kritik an der FIS und deren Präsident Johan Eliasch geübt. Worum es dabei im Kern gehe, habe er „gar nicht mitgekriegt“, meinte Kriechmayr.