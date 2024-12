FIS und Nationalverbände einigen sich auf Deal

Ein vom Ski-Weltverband FIS forcierter Marketingdeal kann laut Medienberichten nach langen Verhandlungen in Kraft treten. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ und der „Blick“ meldeten, stimmten genug Nationen einer zentralen Vermarktung der internationalen Medienrechte zu – der ÖSV dürfte nicht dazu gehören. Demnach wird die Firma Infront von der Saison 2026/27 an diese Rechte an den Weltcups der diversen Sportarten vermarkten. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür vorerst nicht.