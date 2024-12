400-Mio.-Angebot: So reagiert die FIS auf Vorwürfe

CVC ist eine der größten Private-Equity-Firmen der Welt, investiert in Weltsporten wie die Formel 1 oder Tennis. Kolportiert wird, dass CVC im Gegenzug 20 Prozent der Übertragungsrechte an FIS-Bewerben fordert. „Wir brauchen Details“, sagte Eliasch in einem Beitrag des Ö1-„Mittagsjournals“. Um das umzusetzen, was CVC verlange, brauche es eine lange Prüfung, meinte der britische Milliardär. Der Athletenbrief fußt ihm zufolge auf Irreführung. Er kenne viele Athleten persönlich und die meisten seien mit inkorrekten Informationen getäuscht worden und sähen das mittlerweile auch ein, so Eliasch.