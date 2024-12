DFB-Teamspieler frustriert: „Maximal beschissen!“

In die Startelf von West Ham hat es Füllkrug in der aktuellen Premier-League-Saison noch nicht geschafft. Fünfmal wurde der Deutsche eingewechselt, erzielte dabei ein Tor. Nicht das, was er und der Verein sich erwartet haben, als man sich nach der Fußball-EM im Sommer auf die Zusammenarbeit verständigt hatte.