Drei Stunden Schlaf – aber fit genug für die Caps

Beim Auswärtserfolg in Tirol hat der Routinier endlich seine elf Spiele andauernde Torsperre durchbrochen – er netzte gegen Innsbruck doppelt. „Solange wir gewinnen, ist es mir egal, ob ich treffe. In einem gewissen Alter sind dir die Siege wichtiger als deine eigene Statistik“, zwinkert der Stürmer. „Aber natürlich ist es schön, wenn ich meiner Mannschaft damit helfen kann.“„Tore kommen von selbst“Als zermürbend beschreibt er hingegen die Vielzahl an vergebenen Chancen in den letzten Partien. Gegen Innsbruck hatten die Grazer 49 Schüsse, trafen „nur“ viermal. „Irgendwann muss sich das Blatt ja wenden. Solange wir gewinnen, ist es ohnehin egal. Die Tore kommen irgendwann eh von selbst.“