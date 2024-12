99ers bleiben auch in Innsbruck in der Erfolgsspur

Beim Startschuss in den stressigen „Weihnachts-Neujahrs-Marathon“ – für die 99ers stehen mit dem Match am Mittwoch in 15 Tagen immerhin sieben Partien auf dem Liga-Fahrplan – waren die Grazer Cracks in Innsbruck jedenfalls „bissig“ genug. Vor beiden Toren spielte sich zwar lange Zeit wenig Zwingendes ab und man musste viel Aufwand für wenig Output betreiben – in den entscheidenden Momenten schlugen die Grazer aber zu.