Totalschaden: Pkw auf Parkplatz stand in Vollbrand

Gegen 16.25 Uhr brach bei einem Pkw in Kufstein Feuer aus. Das Auto war in einer Park-&-Ride-Anlage abgestellt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Flammen. „Unser Atemschutztrupp konnte den Brand mittels Schaum rasch unter Kontrolle bringen“, heißt es seitens der Feuerwehr Kufstein.