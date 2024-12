Putin fordert den Westen zum „Raketenduell“ auf

Kursk als Faustpfand der Ukrainer

Er bat die Menschen in der Region, die ihre Wohnungen verloren haben und in Notunterkünften untergebracht sind, um Geduld. Die Lage im Krieg gegen die Ukraine ändere sich gerade deutlich, so Putin weiter. Russland sei dabei, seine vorrangigen Ziele zu erreichen. In der Region Kursk halten Tausende ukrainische Soldaten seit Anfang August Dutzende Ortschaften besetzt. Die Führung in Kiew will so nach eigenen Angaben ihre Position für mögliche Verhandlungen zur Lösung des Konflikts stärken.