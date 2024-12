Die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas appellierte beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel für mehr Unterstützung für die Ukraine. Sie warnte davor, dass jeder „Vorstoß für baldige Friedensverhandlungen ein schlechter Vorstoß für die Ukraine“ sei. „Syrien zeigt uns, dass Russland nicht unbesiegbar ist“, betonte die Estin, die eine überzeugte Kritikerin des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist. Die in Zusammenarbeit mit den US-Verbündeten geleistete Hilfe für die Ukraine sei keine „Wohltätigkeit“, sondern von globaler Bedeutung.