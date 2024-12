Türkei: Sturz Assads „keine feindliche Übernahme“

Türkei werde „enorme Lehren“ ziehen

Fidan sagte, es wäre inkorrekt, die Türkei als die Macht darzustellen, die am Ende Syrien regiere. „Ich denke, das wäre das Letzte, was wir wollen, denn wir ziehen enorme Lehren aus dem, was in unserer Region passiert ist, weil die Kultur der Vorherrschaft selbst unsere Region zerstört hat.“ Wesentlich müsse die Zusammenarbeit sein. „Unsere Solidarität mit dem syrischen Volk sollte heute nicht so charakterisiert oder definiert werden, als ob wir tatsächlich Syrien beherrschen würden. Ich denke, das wäre falsch“, fuhr Fidan fort.