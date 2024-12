Täterinnen scheitern mit Vandalismus-Akt auf Fahne

Die beiden Täterinnen konnten laut der Wiener Polizei kurz nach der Vandalismus-Aktion festgenommen werden. Dies sei auch der guten Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Gemeinde und den Sicherheitsbehörden geschuldet, wie der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch in einem Facebook-Post bestätigt: „Vielen Dank an die Polizisten, die gestern sofort zur Stelle waren! Leider haben die Täterinnen die Fahne anzuzünden versucht und dabei stark beschädigt“, so Deutsch.