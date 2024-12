„Wutwirt“ Stefan Lercher wartet mit Top-Team auf

Mit Guggenberger will der Peppino-Chef, der bei seinem Angebot auf höchste Qualität setzt, nun neu durchstarten. „Wir freuen uns, endlich wieder richtig arbeiten und atmen zu können sowie Spaß an der Arbeit zu haben“, zeigt sich der Haubenkoch motiviert: „Wir wollen beweisen, dass es auch in einer Pizzeria höchste Qualität gibt, das braucht man im Peppino aber so und so nicht mehr!“