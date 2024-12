Maßnahmenpaket soll den Verkehrsfluss erleichtern

Ab dem 1. Jänner 2025 wird es ernst im Wipptal. Dann laufen die großangelegten Bauarbeiten an der Luegbrücke an. Damit der Verkehr in dieser Zeit nicht gänzlich zum Stillstand kommt, hat die Asfinag ein umfassendes Maßnahmenpaket dem Land Tirol vorgelegt. Darin gibt es vier zentrale Maßnahmen, die in Abstimmung mit der Polizei ausgearbeitet wurden.