Alko-Lenker verlor Kontrolle, stürzte in Bachbett

Ein 22-jähriger Mann fuhr Dienstag gegen 20.50 Uhr in Wolfsberg mit seinem Fahrzeug in Richtung Rikiliweg, als er plötzlich die Kontrolle verlor. „Er geriet aufs Bankett und stürzte über eine etwa drei Meter hohe Böschung in ein neben der Fahrbahn gelegenes Bachbett und kam am Fahrzeugdach zu liegen“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang.