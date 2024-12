„Kann nichts erzwingen“: Gelingt die Gröden-Wende?

Im Winter 2023/24 legte das ÖSV-Abfahrtsteam eine historisch schlechte Saison hin, in der Vincent Kriechmayr und Co. ohne Sieg in der Königsdisziplin blieben. Klar ist, dass dies ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein soll – dafür wurde im Sommer einiges getan. „Es kann schon einiges mehr drinnen sein als letztes Jahr in der Abfahrt“, hatte Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer vor dem Saisonstart gemeint. An diesem Wochenende steht in Gröden das zweite Rennen auf dem Programm.