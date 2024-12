Knauß: „War mir sicher, dass das nicht gut geht“

„Sie hatte viele schwere Stürze. Dass die Mädels da immer so schnell wieder zurückkommen, ist faszinierend. Da brauchst du einen Dickschädel. Dann zu dominieren, braucht eine Reife. Um in der Abfahrt konstant erfolgreich zu sein, braucht es Zeit“, so Knauß. Die 32-jährige ÖSV-Dame sei nun „im besten Alter, um immer vorne mitzufahren“.