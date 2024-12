„Weihnachten ist zugleich Vorfreude und Kampf“

Verena Altenberger spielt in „Bach – Ein Weihnachtswunder“ die heimliche Hauptrolle. Der Film, der am Mittwochabend (20.15 Uhr) auf ORF 2 zu sehen ist, erzählt die Geschichte eines berühmten Musikstücks. Im „Krone“-Interview erzählt Altenberger, wie sie den Advent verbringt und welchen Verlust sie an den Feiertagen vor einigen Jahren erleben musste.