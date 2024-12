Der „Rocketman“ lässt sein Leben Revue passieren

Nachdem er 2023 seine mehr als fünf Jahrzehnte umfassende Bühnenkarriere mit einer fulminanten Tour beendet hat, war es also höchste Zeit für eine Dokumentation über sein Leben. „Elton John: Never Too Late“ heißt sie und ist auf Disney+ abrufbar. Ebendiese wirft einen Blick in das Archiv des Pop-Superstars, erzählt von seinem spektakulären Aufstieg, seiner Drogen- und Alkoholsucht, seinem Coming-out und natürlich dem Happy End mit Ehemann David Furnish und ihren beiden Söhnen.