Ö3-Stars im Talk: „Wir wollen erwischt werden!“

Das Credo des Ö3 Weihnachtswunders ist gleichermaßen simpel wie effektiv: „Sie spenden – wir senden.“ Heuer passiert das auf dem Hauptplatz in Wiener Neustadt, wo 120 Stunden lang aus der gläsernen Wunschhütte auch die skurrilsten Liedwünsche erfüllt werden – gegen eine Spende. Die Gesamtsumme geht, wie jedes Jahr, an den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not.