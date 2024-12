Heiratsantrag bei Staatspreis-Verleihung!

Diese Architekten seien ihm „in der mittelbaren Nachfolge von Adolf Loos vorangegangen“, spielte er auf die Begründung der Zuerkennung durch den Österreichischen Kunstsenat an, die Kunstsenatspräsident Josef Winkler auszugsweise vorlas. „Czech steht mit seinen Arbeiten in mittelbarer Nachfolge von Adolf Loos. In vergleichbarer Weise gelingt ihm die subtile Verbindung von historisch Vorhandenem mit dem, was zeitgemäß gebraucht wird“, heißt es darin. Er habe schon früher als sein Umfeld den Ton zur Erneuerung der europäischen Metropolen gefunden.