„Abscheuliche Tat“: Klubs stehen Burgstaller bei

In Wiener Innenstadt angegriffen

Burgstaller war am Wochenende Opfer eines tätlichen Angriffs geworden und hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Der 35-Jährige wurde in der Wiener Innenstadt von einem unbekannten Mann niedergeschlagen. Dabei erlitt Burgstaller unter anderem einen Schädelbasisbruch.