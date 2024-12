Billigerer Staatsfunk | Keine ORF-Demos

Billigerer Staatsfunk. Sieht ja fast so aus, als würde die noch längst nicht ausverhandelte – mögliche – türkis-rot-pinke Zuckerlkoalition manche der Forderungen und Ankündigungen der bei der Wahl erfolgreichen Freiheitlichen wenigstens teilweise in ihr Programm aufnehmen. Zudem eine Forderung, die auch in der „Krone“-Initiative „Stimme Österreichs“ eine Rolle spielte: Der ORF darf die Österreicher nicht mehr so viel kosten. Der Aufschrei am Küniglberg ist angesichts der möglichen Umsetzung dieser Forderungen laut. ORF-Chef Roland Weißmann schrieb in einem offenen Brief an die Regierungsverhandler von einem Scheideweg, an dem sich die heimische Medienlandschaft durch die große Konkurrenz befinde. Und nun richtet auch Lothar Lockl, Chef des ORF-Stiftungsrats, einen „dramatischen Appell“ zur Rettung des Staatsfunks. Der Ex-Berater von Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt: „Einige wenige Tech-Konzerne aus den USA und aus China haben in Österreich innerhalb weniger Jahre – mit teils unlauteren Methoden – ein De-facto-Medien-Monopol errichtet. Bereits über 90 Prozent aller Online-Werbeeinnahmen bleiben nicht mehr in Österreich, sondern gehen in die USA oder nach China.“ Er fordert daher Ein Ende der „Ungleichbehandlung“. Konzerne aus den USA und aus China müssten „dieselben Gesetze und Sorgfaltspflichten einhalten, wie sie für heimische Medien gelten“. Da hat er recht.