Experte: Mindestens 150.000 Soldaten notwendig

Lob aus Moskau erhielt Trump dieser Tage wegen eines Interviews mit dem „Time“-Magazin. In diesem hatte der designierte US-Präsident es als verrückt bezeichnet, dass die Ukraine aus den USA gelieferte Raketen für Angriffe weit bis in russisches Gebiet hinein nutzt. „Ich lehne es vehement ab, Raketen Hunderte von Kilometern nach Russland zu schicken“, sagte Trump. „Warum tun wir das? Wir eskalieren diesen Krieg nur und machen ihn noch schlimmer. Das hätte man nicht zulassen dürfen“, so der 78-Jährige.