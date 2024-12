Russland überzieht ganze Ukraine mit Großangriff

Lage für Pokrowsk dramatisch

An der Front in der Ostukraine verschlechtert sich die Lage der ukrainischen Verteidiger indes weiter. Russische Streitkräfte sind nach Angaben eines prominenten Militärbloggers bis auf 1,5 Kilometer an die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine vorgerückt. Mitglieder russischer Sabotage- und Aufklärungsgruppen befänden sich sogar bereits in der Stadt, schrieb der in der Ukraine geborene pro-russische Blogger Juri Podoljaka am Freitag. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen. Das ukrainische Militär erklärte jüngst, russische Truppen hätten mehrere ukrainische Stellungen in der Nähe der Stadt zerstört oder eingenommen. Weitere Zivilisten, die bisher dort ausgeharrt hatten, wurden Pokrowsk in Sicherheit gebracht.