Diese Geschwister verblüffen im Ski-Weltcup

Auch beim Paraski-Weltcup in Steinach am Brenner verblüfften die Aigners einmal mehr mit ihrer Selbstverständlichkeit auf der Piste. Veronika gewann mit ihrer Schwester Elisabeth Guide beide Super-G-Rennen und die Kombination. Johannes siegte mit Guide Nico Haberl in beiden Speed-Rennen und holte Platz zwei in der Kombination. Dazu trumpfte auch Thomas Grochar in der stehenden Klasse mit einem Sieg, einem zweiten und einem dritten Platz groß auf. Ein dritter Rang von Manuel Rachbauer im ersten Super-G rundete das grandiose Ergebnis ab.