Herren-Slalom in Val d‘Isere ab 10 Uhr LIVE

Schwarz-Comeback

Aus österreichischer Sicht steht das Rennen natürlich ganz im Zeichen des Comebacks von Marco Schwarz. Der Kärntner kehrt rund ein Jahr nach seineer schweren Knieverletzung und seinem späteren Bandscheibenvorfall in den Weltcup-Zirkus zurück. Den Riesenslalom am Samstag ließ er noch aus, heute aber ist es so weit.